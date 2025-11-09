Á¤ÅºÍ×°ì»á¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î¿¼Ìë3»þÊÙ¶¯²ñ¤Ç»ä¸«¡ÖÁíÍý¤ÎÌò³ä¤Ï¼«Ê¬¤¬Åú¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡¡¸µÅìµþÅÔÃÎ»ö¤Ç¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤ÎÁ¤ÅºÍ×°ì»á¡Ê76¡Ë¤¬9Æü¡¢ABEMA¡ÖABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡×¡ÊÆüÍËÀµ¸á¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¸áÁ°3»þ¤«¤éÊÙ¶¯²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï7Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤òÁ°¤Ë¡¢¼óÁê¸øÅ¡¤Ç¸áÁ°3»þ¤«¤éÊÙ¶¯²ñ¤ò³«¤¡¢ÅúÊÛ½ñ¤òÎý¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»¿ÈÝ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£±¿Å¾¼ê¤äÈë½ñ´±¡¢SP¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅúÊÛ½ñ¤ÎºîÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¸üÏ«Áê¤òÌ³¤á¤¿Á¤Åº»á¤Ï¡¢¡Ö¼ÁÌä¤Î¿ô¤Ë¤è¤ê¤±¤ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£Åö»þ¤ÏÇ¯¶âµÏ¿ÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢ÌîÅÞ¤«¤é½¸ÃæÅª¤Ë¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½¸ÃæÅª¤Ë»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¤ëÂç¿Ã¤Ï¡¢¡Ê¸áÁ°¡Ë6»þ¤È¤«5»þ¤È¤«¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢·Ð¸³ÃÌ¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¤ËÍ×ÎÎ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅúÊÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏºîÀ®¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö8³ä¤¯¤é¤¤¤Ï¡ÈÀâÌÀ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¡¢¤Ð¡¼¤Ã¤È¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢2³ä¤¯¤é¤¤¤Ç¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì²¿¤À¡©¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹Í¤¨Êý¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÅúÊÛ¤ò½ñ¤Ä¾¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¤¤¤¤¡¢¹â»Ô»á¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¡¢Í×ÎÎ°¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛ½¢Ç¤»þ¤Ë¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¹¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¹â»Ô»á¡£¤·¤«¤·¡¢Á¤Åº»á¤Ï¡ÖÁíÍý¤Ç¤·¤ç¤¦¡©ÁíÍý¤ÎÌò³ä¤Ï¼«Ê¬¤¬Åú¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ã´ÅöÂç¿Ã¤ËÅú¤¨¤µ¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¼óÁê¤Ï»ÊÎáÅã¤ËÅ°¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¤·¤¿¡£¡Ö¡È¤´¼ÁÌä¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢³°Ì³Âç¿Ã¤ËÅú¤¨¤µ¤»¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¡¢¿¶¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢Á´Éô¡×¡£µÕ¤ËÂç¿ÃÂ¦¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÁíÍý¤ËÅú¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯´Ø·¸¤Ç¼Ò²ñÊÝ¾ã¤È¤«¤¬½Ð¤¿¤é¡¢¤Ñ¡¼¤Ã¤È¼ê¤òµó¤²¤Æ¡¢µÄÄ¹¡ª°Ñ°÷Ä¹¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÇÅú¤¨¤ë¡×¤È¡¢¼óÁê¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÇÛÎ¸¤¹¤Ù¤¤À¤È¤·¤¿¡£