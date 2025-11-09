韓国のボーイズグループ・ＢＡＥ（ビーエーイー）１７３のドハ（２１）が６日、自身のＳＮＳで所属事務所のＰＯＣＫＥＴＤＯＬスタジオを相手取り専属契約に関する訴訟を予告したことを受け、グループの日本マネジメントを担っているプロダクションのブロシスが８日、公式コメントを発表したと韓国メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。

同社は「ＢＡＥ１７３メンバーのドハが最近、所属事務所のＰＯＣＫＥＴＤＯＬスタジオへ、専属契約効力不存在確認の訴訟および、専属契約効力停止仮処分の申請を提起した」「そのため、日本で進行中のＢＡＥ１７３事業に関して直接的な被害が発生しており、日本の協力企業や公演関係会社からも、信頼毀損による契約上の不利益通知が相次いでいる」と説明したという。

そして「弊社はこの状況を非常に深刻なものととらえ、法的手続きを通して事実関係をはっきりさせ、正当な契約上の権利を保護する」と伝えた。

続けて「若くして社会人となり未熟な点があることは理解するが、これ以上、日本公演やスケジュールに支障をきたさないことを望む」「ほかのメンバーに迷惑がかかる行為を中断し、賢明に判断して円満に復帰し、ともに活動を続けていくことを心から願う」とつづったとした。