¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡°ì¡¢Æó¡¢»°ÎÝ¤¹¤Ù¤ÆÌ¤Äê¤ÎÆâÌîÁè¤¤¡Ä¼ã¼êÂæÆ¬¤Ë´üÂÔ¡ÖÂç¤¤¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£¹Æü¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×Âè£³¥¯¡¼¥ëºÇ½ªÆü¡¢±«Å·¤Î¤¿¤á¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Î¤ß¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡¢Íèµ¨¤ÎÆâÌîÉÛ¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¤¤¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¥Áè¤¹¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¥¹¥¿¥á¥óÍÎÏ¸õÊä¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤ÎÂæÆ¬¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï»°ÎÝ¤ò¼é¤Ã¤¿²¬ËÜ¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤ò´õË¾¡£ÀµÆóÎÝ¼ê¡¦µÈÀî¤Ï£±£°·î²¼½Ü¤Ë¡ÖÎ¾Â¦´ØÀá¶À»ë²¼¸Ô´ØÀá¿°·ÁÀ®½Ñ¡×¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤À¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏµÈÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÉüµ¢»þ´ü¤Ï¡Ë¤Þ¤À¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê³«Ëë¤Ë¡Ë¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿µ½Å¤Ê¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í··â¤Ë¤Ïº£µ¨ÅÓÃæ¤«¤é£±£³£²»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿Àô¸ý¤¬¹µ¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÎÝ¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢ÁýÅÄÎ¦¤é¤òµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¸ÇÄê¤Ç¤¤º¡£²¬ËÜ¤Îµî½¢¤äµÈÀî¤Î²óÉü¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢Íèµ¨¤Î°ì¡¢Æó¡¢»°ÎÝ¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ì¤Äê¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«À°Íý¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ËÍ¤Î¥ª¥Õ¤Î»Å»ö¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤¤ËÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£¥¥ã¥ó¥×¤Ï£±£±Æü¤«¤éºÇ½ª¥¯¡¼¥ë¤ËÆÍÆþ¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¤ÏÎý½¬¤·¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£