¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£ ¥Ö¥é¥¸¥ë£Ç£ÐÄãÌÂ¤â¡Ä»ÄÎ±ÍÍø¤Ê¾õ¶·È½ÌÀ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¸ò¾Ä¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢Íèµ¨¤ÎÆ±¥°¥ë¡¼¥×»ÄÎ±¤Ø¸þ¤±¤ÆÍÍø¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ïµî½¢ÌäÂê¤¬ÂçµÍ¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡¢·è¾¡£¹Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£°Æü¡Ë¤Ç¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ï£±£³°Ì¡¢Í½Áª¤Ï£±£¹ÈÖ¼ê¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥·¥ó¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³ÑÅÄ¤¬¶ìÀï¤¬Â³¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÇÍèµ¨¤Î¥·¡¼¥È¤òÁè¤¦»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¤ÏÍ½Áª£µ°Ì¡¢¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤ÏÆ±£·°Ì¤ÈÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íèµ¨¤Î·ÀÌó¤Ë¸þ¤±¤Æ³ÑÅÄ¤Ï¤µ¤é¤ËµçÃÏ¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¿åÌÌ²¼¤Î¸ò¾Ä¤Ç¤ÏÍÍø¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Æ£±¥Ð¥¤¥¹¡×¤Ï¡¢Íèµ¨¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÊÔÀ®¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·Æ°¸þ¤òÊóÆ»¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬Í£°ì¤Î³ÎÄêÁª¼ê¤Ç¡¢³ÑÅÄÍµµ£¤È¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¸ò¾Ä¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¤Î»ÄÎ±¤Ï´Ö¶á¤À¡×¤È¡¢³ÑÅÄ¤Ï·ÀÌó±äÄ¹¤Ø¸þ¤±¤ÆÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»Ä¤ë£±ÀÊ¤Ï¤«¤Í¤ÆÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£Æ£²¤Î¥¢¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤Î¾º³Ê¤Ç¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤ËÆ»¤ò¾ù¤ë¤¿¤á¤Ë³°¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥í¡¼¥½¥ó¤¬ÂàÃÄ¤¹¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ³ÑÅÄ¤ÏÍèµ¨¤â£Æ£±¤ÎÉñÂæ¤ÇÁö¤ì¤ë¤Î¤«¡¢·èÃå¤Î»þ¤Ï¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£