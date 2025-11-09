ÍµÈ¹°¹Ô ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ë´¶Æ°¡Ö4¾¡Ãæ3¾¡¤·¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¹¤´¤¹¤®¤Ê¤¤!?¡×
ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡Ê¥µ¥ó¥É¥ê¡Ë¡× https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER¡£11·î¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡¦»³ËÜ¹À»Ê¤È¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡¦¼ò°æ·òÂÀ¤Ç¤¹¡£11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦MLB¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡Ë¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¡¦¤è¤·¤Î¤Ö¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÍµÈ¡¢»³ËÜÍ³¿¤Î³èÌö¤ò¾Î»¿
¤³¤ÎÆü¡¢ÍµÈ¤Ï¡¢MLB¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÆóÏ¢ÇÆ¤ËÆ³¤¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö4¾¡Ãæ3¾¡¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ó¤Æ¡¢2001Ç¯¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó°ÊÍè¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢2021Ç¯¤«¤é¡Ê½êÂ°¤¹¤ëµåÃÄ¤¬¡Ë¤º¤Ã¤ÈÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤ó¤Í¡£ËÜÅö¤ËÍ¥¾¡ÀÁÉé¿Í¤¹¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Ï¢ÇÆ¤·¤¿¤Î¤â¡ÊµåÃÄ¤Î¡ËÎò»Ë¾å½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤·¡¢¤¹¤´¤¹¤®¤Ê¤¤!?¡×¤È¾Î»¿¡£
¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î³èÌö¤â¾Î¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢º£²ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï»³ËÜÍ³¿¤À¤è¤Ê¡×¤ÈË«¤á¤Á¤®¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤³¤Ã¤Á¤Î¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡¦»³ËÜ¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¡Ö²¿¤«1¤Ä¤Ç¤â¸ª½ñ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¸ÀµÚ¡£µÞ¤ÊÊª¸À¤¤¤Ë»³ËÜ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£Âç³µ¤Î¿Í¤¬¸ª½ñ¤Î¤Ê¤¤»³ËÜ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¦¤í¤¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤â¤¦»³ËÜ¤Ã¤Æ¡¢»³ËÜÍ³¿¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© »³ËÜ³¦¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¡¢¤¢¤È¤Î»³ËÜ¤Ï¤â¤¦Á´°÷²þÌ¾¡×¤ÈÇ÷¤ê¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡¦»³ËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤´¤ß¤µ¤ï¹À»Ê¡×¤È²þÌ¾°Æ¤òÄó½Ð¡£¤³¤ì¤Ë¤â»³ËÜ¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 20:00¡Á21:55
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Î¤¾¤¯JFNÁ´¹ñ25¶É¥Í¥Ã¥È
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÍµÈ¹°¹Ô
¡Êº¸¤«¤é¡Ë»³ËÜ¹À»Ê¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¼ò°æ·òÂÀ
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://audee.jp/program/show/27400
