４人組ロックバンド「ａ ｆｌｏｏｄ ｏｆ ｃｉｒｃｌｅ」（ア フラッド オブ サークル）が９日、東京・歌舞伎町で「Ｉ’Ｍ ＦＲＥＥ ２０２５ ＬＩＶＥ ＡＴ 新宿歌舞伎町野外音楽堂」を開催した。

新宿で結成し、来年で２０周年を迎える同ロックバンド。凱旋ライブとなったこの日は、６月に発売された「ＫＩＬＬＥＲ ＫＩＬＬＥＲ」など全１３曲を披露。雨が降りしきる中、駆けつけた約３０００人のファンを魅了した。

ライブ終盤には、１１月１２日にリリースされる最新アルバム「夜空に架かる虹」を歌唱。ボーカルの佐々木亮介が楽曲の歌詞に合わせて「５月６日武道館、目を開けて夢を見ている」と歌うと、会場のスクリーンにバンド初となる日本武道館での公演が発表され、観客からはこの日１番の歓声が上がった。まさかのサプライズ発表に驚いたファンは、ライブ終了後も数分間、会場にとどまり余韻を楽しんだ。

同バンドは２００６年に結成。１６年には英・ロンドンでレコーディング、公演を行った。昨年８月に東京・日比谷野外音楽堂公演は完売。同公演におけるクラウドファンディングでは２４００万円を集めるなど、人気を博している。