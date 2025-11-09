米サンフランシスコ在住のお笑いタレント野沢直子（62）が9日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。かつて子供が大物にしたという驚きの行動を明かす場面があった。

プライベートでも交流があるというタレントの清水ミチコ、青木さやかとトークを展開。

子育ての話になると、清水は野沢について「うちに遊びに来た時もさあ、うちの旦那さんだっけ、三谷さんだっけがタバコ吸うと、ここんちの子供が大騒ぎ。“No！No smoking！”上から水かけた」とぶっちゃけた。

野沢は大笑いしながら、脚本家の三谷幸喜氏が清水家の中庭でタバコを吸っていたとし、それを見た米国育ちの子供について「アメリカはタバコダメみたいな。小学生の頃からダメっていう教育を結構するから、三谷さんがタバコを吸ってたら、3階からホースで水かけちゃった」と振り返った。

「三谷さんにいまだに言われる。“僕は水をかけられましてね”って」と苦笑した。清水は「普通その時の母親ってしょんぼりするじゃん。大笑い」と暴露して笑ってみせた。

野沢は日本での芸能活動を休止し、1991年に渡米。92年に組んでいたバンドメンバーの米国人男性と結婚し、1男2女に恵まれた。しかし、離婚調停の末に昨年6月、離婚が成立したと発表。その後、現在一緒にバンドを組んでいる13歳年下の日本人男性と再婚している。