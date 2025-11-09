お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（41）が9日、自身のインスタグラムを更新。1歳長女を“肩乗せ”する写真を投稿し、注目を集めている。

「最近の私をお届けします。カメラロールにはこんな写真ばかりが並んでいます」とつづり、オフショットを複数枚投稿。「1〜5枚目：のけぞる娘を受け止めることに必死な私」とし、1歳長女を肩乗せする写真やのけぞりながら受け止める写真を披露した。

ほかにも「6〜8枚目：つーたんと久しぶりにランチに行った際に手が臭かったので嗅がせたい私」「9枚目：焼き魚定食では足りず帰りにラーメンを食べる私」「10〜11枚目：昼寝しているところを神ちゃんに覗き込まれている私」「12枚目：玉置浩二さんライブグッズの帽子」と写真を説明した。

ハッシュタグでは「今日も生きる」「柔軟剤と葉物野菜と木綿豆腐」と付け加え、買い物リストのメモも忘れなかった。

なかでも注目を集めたのは、長女を“肩乗せ”する姿。「娘さんを肩に軽々かつげるお母さんステキ」「2歳半の息子もこんな感じで担がれてます」「飾らないバービー大好き」などの声が寄せられた。