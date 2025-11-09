中国出身で、現役東大院生のお笑い芸人、いぜんさんが2025年11月8日、日商簿記3級の試験に合格したことを公式X（旧Twitter）で報告しました。



いぜんさんは自身の公式Xアカウントに合格証の画像と共に「M-1落ちたけど簿記合格した！！二兎を追う者は一兎を、、得たんじゃねぇかよ！！」と投稿。M-1グランプリの選考には残念ながら落選したものの、日商簿記3級の試験には見事合格したことを報告しています。





投稿された合格証の画像には「合格」の文字が大きく表示され、試験日時が2025年11月8日15:00であることが記されています。受験科目は日商簿記3級と明記されており、合格証発行の表示も確認できます。





お笑い活動と並行して簿記の勉強に取り組んでいたいぜんさん。「二兎を追う者は一兎を得ず」という言葉を引用しながらも、実際には「一兎を得た」と自身の成果を茶目っ気たっぷりに報告しています。



この投稿に、「母語じゃない言語で受験して受かるのすごい」「いぜんの努力は万里の長城よりすげーよ！」「やるじゃねーかよ！！おめでとうだよ！」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】