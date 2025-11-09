¡Ú¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ¡¦G¶¡õ¤ß¤ä¤³S¡¦G·¡ÛÅìµþ¤Ç¤Ï¥¿¥Õ¤Ê2500m¤ÇÂçÆ¨¤²À®¸ù¡õ¿ÍÇÏ¤ÇÈá´êÃ£À®¡ªµþÅÔ¤Ç¤ÏÀ¤³¦°ìÈÖÀ±¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬µ±¤¯¡ª
2025Ç¯¤âÂçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥Ç½Å¾Þ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ¡¦G¶¤Ï¡¢9ÈÖ¿Íµ¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢¸½ÌòºÇÄ¹¿È176cm¤Î¾¾ËÜÂçµ±µ³¼ê(23)¤È¤È¤â¤Ë¿ÍÇÏ¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢µþÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ß¤ä¤³S¡¦G·¤Ï¡¢Àè½µ¤ÎBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦G1¤òÀ©¤·¤¿ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤Î¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤Ç¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤¬½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡£
¾¡¤Á»þ·×¤Ï1Ê¬47ÉÃ5¤Ç¡¢2019Ç¯¤Ë¥¹¥Þ¥Ï¥Þ¤¬µÏ¿¤·¤¿1Ê¬47ÉÃ6(Ãæµþ)¤ò¾å²ó¤ëJRA¥ì¥³¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ì¡¼¥¹»Ë¾å½é¤ÎÌÆÇÏÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£