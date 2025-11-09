ビートたけし（78）が9日、テレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。

高値のコメについてロンドン公演で人気を博した大相撲の力士を広報活動に登用して海外への普及を訴えた。

番組では高値で価格がなかなか下がらないコメ問題について農家や飲食店などの悩みを浮き彫りにしながらスタジオで討論。最後にたけしが今後のコメをどのように海外にアピールするか独自のアイデアを持ち出した。

たけしは「うまいご飯は、たけぇ〜（高い）よな」と銘柄米の高さを嘆きながら「うまいなぁ〜これ、と思ったら、たけぇたけぇ…何だって最近やっぱり、うまいまずいも、おコメのうまいまずいも、高い安いも分かるようになってきたね」とコメの値段と味の差が食べると判別できると話した。

さらに「ロンドン場所、ってあったけど、あれだけ人気あるんだったら、お相撲さんもおにぎり食ってみせれば良かったのになぁ」と大相撲人気におにぎりを掛け合わせる広報活動を提案。阿川佐和子が「ロンドンでね、どすこい」とおにぎりを持ちながら四股を踏むアクションをしてみせた。たけしは「お相撲さん、それちょっと、おにぎりでも食ったら、けっこうみんな食ってみようと思うんだけどね」と話すと阿川は「そういう宣伝も必要ですね」と合いの手を入れた。