Photo: シラクマ

デジタルゲームもいいけれど、意外とどハマりするのがボードゲーム。特に秋の夜長、お酒を片手にワイワイやってみるのも一興です。

クセになる感覚。頭脳派ボドゲは面白い

Photo: シラクマ

普段使わない頭の部分をフル稼働させてくれる｢頭脳派ボドゲ｣としておすすめしたいのが、2〜4人用の対戦型論理パズルゲーム｢タギロン｣。ポップでオシャレなパッケージが目印です。

箱の中には、数字タイル・質問カード・ついたてが入っています。数字タイルは全部で20枚あって、0〜9までの数字が赤・青2色ずつセットに。ただし5だけは黄色になっていて、これがゲーム性をグンと上げてくれるんです。

質問カードは全部で21枚。相手だけが答えるものや、全員が答えるものなど、絶妙な質問が織り交ぜられていて、一枚だけだと絶対に分からないのに、質問を組み合わせることで自然と数字を導き出せるようなつくりに。

Photo: シラクマ

1プレイは約10分程度。「質問カードを選び→質問に答えてもらい→推理をする」という進行でゲームを進めていきます。相手のカードの並び順が分かったら、自分のターンで｢宣言｣をして番号を披露。正解していた場合はその場で終了し、間違っていた場合、相手は｢違います｣とだけ伝えてゲームを続けます。

相手の手札をピッタリ当てた際には、テストで満点を取ったときのような爽快感がありますよ。

詳しくはこちら↓

この感覚がクセになる…！｢頭脳派ボドゲ｣にハマってます

たぎる、論理 TAGIRON タギロン 新装版 10才以上 1,291円 Amazonで見る PR PR

チロルチョコを奪い合うボードゲーム

Image: タカラトミーモール

夜、みんなでワイワイ盛り上がれそうなゲームのひとつが、玩具メーカー・タカラトミーから発売されているボードゲーム｢チロルチョコわくわく争奪戦｣。

ボードゲームといえば、マス目を移動させる駒が付き物ですが、本作ではチロルチョコが駒に。ゲーム中に発生するミニゲームでは、ルーレットの上にチョコを積み重ねたり、カーリングのように盤上を滑らせたりと、単なる｢すごろく｣を超越した楽しさがあります。

イベントカードには皆の前で何かを披露する指示があったり、チョコを貰ったり奪ったり食べたりするなどオイシイ場面が盛り沢山。最後には、手持ちのチョコやチップの合計数で勝者が決まります。

Image: タカラトミーモール

もしお家にチロルチョコが足りなかったり、全くない場合はチップで代用することも可能です。

価格は2,178円ですが、ガチで盛り上がるには別売りの27個入りのバラエティパックが2箱必要とのこと。プレイの後には、チョコを食べながら話に花を咲かせる時間が待っていそうですね。

詳しくはこちら↓

熱気で溶けそう。 チロルチョコを奪いあうボードゲーム

心理戦で盛り上がる野球ゲーム

Photo: 納富廉邦

ittenの｢ヒット＆アウト｣は、野球の｢読み合い｣の部分にフォーカスした2人プレイのテーブルゲーム。ルールはいたってカンタンで、1〜6までの数字が書かれた札から、親が1枚選び、その数字を子が当てるというだけ。シンプルながらも野球の戦略とかけ引きの面白さをうまく表現しているのがポイントです。

ピッチャー側は、野球場を模したゲーム盤の1塁からホームベースの4ヶ所に、×が書かれた3枚の駒と、ボールのマークが書かれた1枚の駒を、相手に分からないように｢？マーク｣のカバーを付けた状態で置きます。バッター側は、ボールの駒がどこに置かれたかを推測。

面白いのは、1塁の脇に置かれたボールマークを当てたらシングル・ヒット、2塁ならツーベース、3塁ならスリーベースでホームならホームランとなっているところ。｢×マーク｣が出たらワンアウトで、3アウトでチェンジとなります。駒の置き場所で価値が変わるのが、心理戦として盛り上がるポイントです。

Photo: 納富廉邦

また、もちろん野球なので、ランナーの存在も重要な要素。読み合いに大きく関わってきます。進塁の状況に応じて、駒の置き方を変えることで、心理戦がさらに奥深く。

3回表裏で1ゲーム終了という短さも魅力。だいたい15分くらいで1試合終わるので、気軽に遊べるのも、本作の大きなメリットです。

詳しくはこちら↓

投げないし打たない野球ゲーム。深みにハマる15分の心理（攻防）戦