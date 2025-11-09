【痛快】派遣スタッフが嫌味な正社員に逆襲→「仕事舐めてんの？」「派遣はいいよね」と言われた彼女が、最後に残した“プレゼント”【作者に聞く】
アパレル業界で約10年働いていたゆき蔵さん(@yuki_zo_08)。その実体験をベースにした数々のブラックエピソード漫画が人気を博している。今回は、ゆき蔵さんの店舗に助っ人で来てくれた派遣スタッフさんをめぐる、ひどすぎる話を紹介する。
■聞こえるように嫌味を吐く同僚
繁忙期にスタッフが退職し、急遽派遣会社に依頼して来てくれたのは、なんと接客未経験の派遣スタッフだった。最初こそ戦力外だった彼女だが、2カ月も経つと戦力として稼働できるようになり、同僚たちはその存在に大助かりしていた。
しかし、派遣スタッフに対して風当たりの強いスタッフもいた。「派遣はいーよね。定時であがれるし、仕事はできなくても時給は高いしさ…」とわざと聞こえるように大きな声で言う始末。「楽して稼げるし、私も派遣になろうかなー」という声を背に、派遣スタッフは定時であがっていくのだった。確実に耳に届いていたであろうその言葉に、彼女は振り返らなかった。
この状況を彼女はどう感じていたのだろうか？ゆき蔵さんは翌日「鈴木さん…あのさ、いろいろとゴメンね」と声をかけてみた。すると彼女から意外な返答が返ってきたのだった。
■内面が大人な彼女の決意
派遣で来てくれた鈴木さんについて、ゆき蔵さんに当時のことを振り返ってもらった。接客初心者だったため、「当初は、ハチャメチャでした。接客の基本がなっていなかったので私たちだけでなくお客様も振り回されていました」と語る。
嫌味については、言っている側も「わざと聞こえるように言った」と言っていたそうだ。「鈴木さんは年下でしたが、内面は大人だったなと思います」とゆき蔵さん。
もともと自由奔放で思ったことはストレートに口に出す性格だったという鈴木さん。そんな鈴木さんは最後の出社日にスカッとさせる置き土産を置いていった。果たしてそれはどんなプレゼントだったのか…。
また、一旦は派遣期間が終了した鈴木さんだが、数年後、なんと格上の大手百貨店に派遣されて経験を積み、パワーアップしてゆき蔵さんの店舗に戻ってくるという後日談も!パワーアップして戻ってくる「鈴木さんの後日談」は、さらにスカッとするので、ぜひ一読してほしい。
取材協力：ゆき蔵(@yuki_zo_08)
