７年に渡り要職を務める。名古屋が山口素弘GMの退任を発表。ファンはアカデミー強化などに感謝
名古屋グランパスは11月９日、山口素弘執行役員ゼネラルマネジャーが2025シーズンをもって退任することを発表した。
元日本代表MFは現役時代に名古屋でもプレーし、引退後は指導者や解説者として活躍。2018年に名古屋のアカデミーダイレクターに就任し、以降は執行役員としてフットボール統括やゼネラルマネジャーを歴任した。
７年に渡り、名古屋の要職を務め、様々な面でチーム強化に尽力した。クラブの公式Xでも退任が伝えられると、「長い間、お疲れさまでした」「アカデミーとトップチームの繋ぎを構築出来たのは大きな功績」「育成を盛り上げてくれた取り組みに感謝」「国内選手の補強も光る部分がありました」「アカデミー育成や国内の優秀な選手の獲得には本当に感謝」「ありがとうございますとお疲れ様です」といった声があがった。
名古屋は今季、開幕６戦未勝利と厳しいスタートを切り、その後も苦しい戦いが続いた。11月８日のJ１第36節は優勝争いに絡む柏レイソルに０−１で敗れたが、他会場の結果を受け、２節を残して残留を確定させた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
元日本代表MFは現役時代に名古屋でもプレーし、引退後は指導者や解説者として活躍。2018年に名古屋のアカデミーダイレクターに就任し、以降は執行役員としてフットボール統括やゼネラルマネジャーを歴任した。
７年に渡り、名古屋の要職を務め、様々な面でチーム強化に尽力した。クラブの公式Xでも退任が伝えられると、「長い間、お疲れさまでした」「アカデミーとトップチームの繋ぎを構築出来たのは大きな功績」「育成を盛り上げてくれた取り組みに感謝」「国内選手の補強も光る部分がありました」「アカデミー育成や国内の優秀な選手の獲得には本当に感謝」「ありがとうございますとお疲れ様です」といった声があがった。
名古屋は今季、開幕６戦未勝利と厳しいスタートを切り、その後も苦しい戦いが続いた。11月８日のJ１第36節は優勝争いに絡む柏レイソルに０−１で敗れたが、他会場の結果を受け、２節を残して残留を確定させた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集