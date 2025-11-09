プロボクシングの2025年度新人王西軍代表決定戦が9日、エディオンアリーナ大阪第2競技場であり、全12階級で12月20日に実施される全日本新人王決定戦（東京・後楽園ホール）に出場する西軍代表が決まった。

ミドル級はテイラー海（かい、22＝本田フィットネス）が藤原勇生（真正）に判定3―0（48―46×3）で勝ち、西軍代表となった。左ジャブから組み立てる正統派スタイルでスピードを備え、序盤から優勢に試合を進めた。3回にカウンターの右を食らってダウンしたものの、その後も焦らず、じっくり攻めてジャッジの支持を得た。「うれしい。自信はあった。ダウンを奪われたけど、すぐに気持ちを立て直した」と喜びを語った。

英国ロンドン出身。15〜16歳にかけて母国で「友人らと趣味の範囲で」競技に親しんだ。本格的に始めたのは昨年5月の来日後という。熊本でホテルのウエイターを務めながらジムで練習に励む。憧れはヘビー級の世界4団体統一王者オレクサンドル・ウシク（38＝ウクライナ）だ。「ヘビーとは思えないスピード、フットワークが凄い。僕はあまり似てないけど」と笑った。当面の目標は「日本王者」だ。

これでプロ2戦2勝。キャリアはこれからで伸びしろが大きい。本田フィットネスの本田憲哉会長は「スピードがあるし、アウトボクシングをさせた方がいいかな。イケメンだし、勝っていけば人気が出そう」と活躍を期待する。