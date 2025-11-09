女優の郄石あかり（22）が9日、都内でavexのキッズオーディション「キラチャレ2025 〜チャレンジすること、それが大事。〜」の決勝大会にゲスト出演した。

同大会のオフィシャルサポーターを務める郄石は、14年大会でナルミヤオンライン賞を受賞し芸能界デビュー。「他の子たちであったりとか、当時は凄くキラキラして見えて、オーディションではなく見にきたモデルの方たちもいて、圧倒されてた思い出があります」と振り返った。

当時は名前を呼ばれて号泣。「ずっと泣いてたので、記憶がほぼない状況でした」としつつ「このキラチャレがなかったら今の私は確実にないので、改めて感謝しています」と微笑んだ。

そして、挑戦した子供たちに向け「私は朝ドラ何回も受けたんで、落ちたときもきっと次につながると思って何度もチャレンジしました。ぜひ私と一緒にこれからもチャレンジし続けていけたらうれしいです」とエールを送った。

今大会では、ボーカル・ラップ部門で小学6年生・島村侑さん（12）、モデル部門で小学1年生・田島あかりさん（7）、ダンス部門で小学4年生・山崎陽愛さん（10）がグランプリを受賞。漁師になることが夢だという山崎さんは、将来の目標を聞かれ「魚を釣りながらダンスをしたい」と語った。