芳根京子、透け感ワンピから美スタイル輝く「妖精が舞い降りた」「目が離せないほど美しい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/09】女優の芳根京子が8日、自身のInstagramを更新。雑誌「BARFOUT！（バァフアウト！）」（ブラウンズブックス）グラビア撮影でのオフショットを投稿し、反響が寄せられている。
【写真】28歳人気女優、透け感ワンピから素肌チラリ
芳根はハートマークの絵文字とともに、撮影中のオフショットを複数枚投稿。シアーなトップスを身に着けた笑顔のショットや、オレンジのフリルレースのドレスでスラリとした腕を見せているアンニュイな表情の写真など、透け感のある衣装で美しいスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「妖精が舞い降りた」「目が離せないほど美しい」「レースの衣装すごく似合う」「全部素敵」「スタイル抜群」「可愛すぎる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆芳根京子、撮影オフショットで美スタイル披露
◆芳根京子の投稿に反響
