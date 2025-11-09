ダイエットで自信「生きやすくなりました」キャバ嬢・白星ゆきのスタイルキープ術…無理しすぎないグルテンフリー生活＆遺伝子検査
【モデルプレス＝2025/11/09】札幌・すすきの「P＆J」に勤務する、白星ゆき。20歳の頃は毎日ラーメンを食べる生活を送っており「すごく太ってしまって」と明かした。そこから食生活を改善し、ダイエット。遺伝子検査で自分の身体に合った食べ物を知った上で実施している無理のないスタイルキープ術など、美容法に迫る。【インタビュー全2回の2回目】
― お忙しい毎日を送っていると思いますが、休日はどのようにリフレッシュしていますか？
白星：最近、牡蠣を20個取り寄せて、家で殻を剥いて1人で食べました（笑）。それだけでは足りなくて追加で30個頼んだので、明日も食べます（笑）。私は常に動いていたいタイプなので、家でゴロゴロするより働きたい。少ない休みの日は、エステサロンに行く、肌治療をする、ボトックスを打つなど、美容に時間を使っています。あとは軽く運動もしますね。家にいるときも何かの作業に没頭していることが多いです。
― 読者の中には白星さんのようにあかぬけたいと思っている方も多いと思います。今の輝く白星さんになるまでに取り入れてきた「あかぬけた方法トップ3」を教えてください。
あかぬけた方法トップ3
1．ダイエット
2．ヘアケア
3．美容医療
1位は絶対にダイエット。私は太りやすいのですが、本当はラーメンが大好きなんです。20歳くらいのときは、アフターで毎日ラーメンを食べていたのですごく太ってしまって。そこからキャバ嬢を一旦離れたタイミングで、拳より少ない量の卵かけご飯を1日1杯だけ食べるという生活を続けて、元より痩せられました。推奨されないとは思うのですが、1年間ひたすら卵かけご飯か、ねこまんまを食べていましたね。自分の自信にも繋がるし、性格も明るくなって、周りの反応も変わるので、生きやすくなりました。
2位はヘアケア。20歳のときは、金、ピンク、黒など、髪色を頻繁に変えすぎていて、髪がチリチリパサパサで。「流石に汚いな」と思って、一旦黒染めしてからは地毛に戻して、そこからは5年くらい染めていないです。顔がどれだけ可愛くても、髪がパサパサだったら、あかぬけていない印象になってしまうので、ツヤツヤ感はすごく大事かな。私はサロンでケアをしていて、お金をかけているのですが、黒髪なので染めないというだけでもかなり髪質が変わりました。ちなみにバルセロナは福利厚生に髪質改善があるんです！
3位は美容医療。お肌が綺麗なことはすごく大事です。元々ニキビができづらい方ではあるのですが、レーザーを当てたり、コラーゲンを注入したりすると、ツヤツヤ感が違います。きちんとケアしてあげるだけで高級感が出ますね。最近はサーマジェン、サーマクールなど、タイトニング系の施術をしました。肌の内側からツヤツヤするのですが、ダウンタイムもなくて、おすすめです。
＜その1：今日のメイク＞
まつ毛にこだわっていて、まつ毛パーマに通っています。施術者の上手い下手によって、まつ毛の上がり具合がかなり違うんです。アイドルさんは目がパッチリしていますが、ケバケバしいまつ毛ではなくて、ナチュラルに上がっている。私もそんなまつ毛を目指しています。顔立ち的に、マツエクをするとケバくなってしまうので、ナチュラルを心がけています。
＜その2：白星ゆきのマストバイアイテム＞
・茎わかめ＆都こんぶ＜おやつ＞
撮影前はご飯を抜いたり、スムージーだけで生活をしたりしていて、お腹が空くので、そのときに食べています。昔はひたすら我慢をしていたのですが、最近は小腹が空いたらカロリーが低いものを食べるようになりました。お客様に「最近都こんぶを見かけない」という話をしたら100個くらい買ってきてくれて、今はそれを消費していています（笑）。40キロカロリーくらいしかないのに、たくさん入っているのでおすすめです！
＜その3：美容法＞
グルテンフリーを心がけているのですが、完璧にしようとするときついので、ラーメンを制限するなどしています。でもパンは絶対食べない！パンもラーメンと同じく、食べすぎて太ってしまった時期があるので…。遺伝子検査もやって、私はラーメンやパンよりお米の方が太りにくいと判明しました。人によって太りにくいものは様々ですし、肌荒れの原因が食べ物だということもあるので、値段は張ってしまいますが、遺伝子検査をやってみるのもいいと思います。
＜その4：会話術＞
相手にテンションを合わせるようにしています。人見知りの方に最初からテンション高く話すと「怖い」と思われてしまう。でもワイワイ系の人には合わせた方が良くて。フリーでの接客時間は15分なのですが、最初に笑顔で印象を良くすることを意識しつつ「はじめまして！ゆきです」に対する返しでテンション感を大体把握します。それに合わせて探りながら話していますね。
＜その5：〇〇オタク＞
＝LOVEですかね。本当におこがましいのですが、私のInstagramを見て「野口衣織ちゃんに似ている」とお客様が来てくれるんです。元々齊藤なぎさちゃんがいたときにすごくハマっていたのですが、卒業してしまったのでしばらくショックで見なくなって…。でも最近またTikTokに流れてきて「可愛い」と再熱しています！その頃から仕事優先だったのでライブは行ったことがなくて、11月に札幌でライブをやるのですが、それも外れちゃって…。お客様は当たったみたいなので「一緒にお店で歌おうね」と話しています（笑）。
白星さんは、自身の努力と研究によって、天性の可愛らしさに加え、誰にも真似できないプロ意識を持つ。一時は太ってしまった経験をバネに、卵かけご飯ダイエットという驚異の自己管理を敢行し、さらに遺伝子検査で自身の身体に最適な食生活を見つけ出すという徹底ぶりは、まさにストイックの一言に尽きる。その結果、手に入れた圧倒的なスタイルとツヤのある黒髪、そして美容医療で磨き上げた高級感のある肌は、見る者を惹きつけてやまない魅力だ。
また、＝LOVEの野口さんに似ていると言われるほどのビジュアルを持ちながら、接客では相手に合わせた柔軟な会話術を駆使するサービス精神も兼ね備えている。彼女の「常に動いていたい」という前向きな姿勢と、休日に美容メンテナンスに時間を使うという向上心は、読者にとって「あかぬけたい」と願う目標となるだろう。彼女の輝きは、すすきのに留まらず、多くの女性にとって希望の星となるに違いない。（modelpress編集部）
