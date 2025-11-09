【XGインタビュー】CHISAの新ヘアにメンバーの反応は？フェスでのハプニング舞台裏も明かす
【モデルプレス＝2025/11/09】HIPHOP／R＆Bガールズグループ・XG（エックスジー）がファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、ガルアワ／10月18日＠千葉・幕張メッセ）に出演し、アーティストステージのトップバッターを担当。出演前に舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じた。
― 今回でガルアワ初出演となりますが、意気込みをお願いします。
CHISA：「GirlsAward」は初めての出演且つトップバッターで、会場の皆さんが体も心も温まるような、良い意味で雰囲気を掴んで楽しんでいただける空間を作っていきたいです！
― 最近のファッションやヘアメイクについてお聞きしたいです。CHISAさんは新ヘアが好評ですね。
CHISA：新曲のためにベリーショートにしたんですけど、自分でも気に入っています。本当にちょっとしたニュアンスで印象が変わったり、ファッションもいろいろなバリエーションに対応できるので、今後もいろんなスタイルに挑戦して、より自分らしさや新しい自分の表現を見つけていけたらいいなと思っています。ファッションの面で言うと、シンプルかつクールなスタイルにハマっているんですけど、ベルトや眼鏡など、なにか1つエッジの効いたものでアクセントを入れるのが好きです。
― CHISAさんの新ヘア、メンバーのみなさんから見ていかがですか？
一同：めっちゃ似合ってる！
JUIRIA：新しいちーちゃんって感じ。
CHISA：（HINATAが小栗旬さんになぞらえて）「ちぐりしゅん」と言ってくれます（笑）。
― 他のメンバーの方は今後してみたい髪型はございますか？
HINATA：黒髪をやってみたいです。デビュー当時からずっとハイトーンなので、地毛で、本物の黒髪にしたいです。
― 最近は新曲「GALA」が話題ですね。反響はいかがですか？
MAYA：たくさんの方々が「GALA」の振り付けやミュージックビデオの衣装を真似してくださっていて。HARVEYの黒いコンタクトで目が埋まっているスタイルや、JURINちゃんの7個の衣装を参考にして真似しているファンの方もたくさんいて、すごいなと思いました。みなさんがたくさん真似してくださって嬉しいです！
― 今年はたくさんフェスに出演されていますが、印象深いエピソードやハプニングとかはございますか？
CHISA：「Coca-Cola X Fes. 2025」（10月11日、12日）で披露した「IYKYK」のときに、Day2は成功したんですけど、Day1がちょっと出だしのタイミングを間違えてしまって。私たちがステージでタイミングを間違えることは初めてで、ポーカーフェイスでいこうと思ったんですけど、ポーカーフェイスができていないメンバーもいて（笑）。結構ハプニングだったんですけど、（エグゼクティブプロデューサーの）サイモンさんから練習生のときに「間違えても間違えた顔するな」という修行を受けていたので、その分みんな「あっ、間違えた」という顔をしないで対応できたのかな？
MAYA：「あっちゃー」と可愛い感じで（笑）
CHISA：こういうときもあるよねという。
― 動画をたくさんファンの方がSNSにあげていましたが、とてもかわいかったです！Day1が終わった後、Day2に向けてなにか話されましたか？
CHISA：Day1は緊張しちゃっていつもできていたことが、いつも通りできなかったというのもあると思うので「Day2はいつも通りいこう！」と話をしました。
― 最後に、モデルプレス読者に向けてXGのみなさんが思う「夢を叶える秘訣」を教えてください。
JURIN：よくみんなで言葉に出すことをすごく大切にしていて、目標や「こうなったらいいね」と思うことをなんでも言葉にして、言霊にしようと言っています。まずは言葉に出して、自然とそれを行動にしていくことをすごく意識しています。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
JURIN（ジュリン）、CHISA（チサ）、HINATA（ヒナタ）、HARVEY（ハーヴィー）、JURIA（ジュリア）、MAYA（マヤ）、COCONA（ココナ）からなる7人組HIPHOP／R&Bガールズグループ。XGALXから2022年3月に1st Single「Tippy Toes」でデビューした初のアーティスト。グループ名は「Xtraordinary Girls」を表し、「常識にとらわれない規格外なスタイルの音楽やパフォーマンスを通じて、世界中のさまざまな境遇の人たちをエンパワーしていく」という意味が込められている。メンバーは約5年間の育成で培われた圧倒的なダンス、ボーカル、ラップスキルを持ち、J-POPでもK-POPでもない「X-POP」と定義しているサウンドを引っ提げ、海外を主戦場に活動。2025年4⽉に開催されたアメリカ最⼤級の⾳楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」では、⽇本⼈アーティストとして、初めてSaharaステージのトリを務めたことでも話題に。さらに、初となるワールドツアー「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”」は、世界35都市で47公演を⾏い約40万⼈を動員。2026年1⽉23⽇に待望の1st Full Albumをリリースする。
