「今日好き」中島結音、ツインテール×黒コーデでスラリ美脚「スタイル圧巻」「理想の脚」と反響
【モデルプレス＝2025/11/09】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音が11月9日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。
◆中島結音、美脚際立つ黒コーデ披露
中島は「きてぃちゃんに会ってきた カカカカワイイ」とつづり、六本木ヒルズで開催されている「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」を訪れた際の写真を投稿。キティちゃんのオブジェとともに映る写真や、髪をツインテールに結び、革ジャケットとフリルレースのミニスカートにロングブーツ、と黒を基調とした甘辛なコーディネートも披露し、スラリとした美しい脚を見せている。
◆中島結音の投稿に反響
この投稿に「スタイル圧巻」「理想の脚」「センス抜群」「お洒落すぎる」「雰囲気違う」「ミュージカリー懐かしい」「憧れのボディ」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
