渡邉美穂、ミニスカ×ロングブーツで美脚披露「スタイル抜群」「秋色コーデ最高」と反響
【モデルプレス＝2025/11/09】元日向坂46で女優の渡邉美穂が11月8日、自身のInstagramを更新。季節感漂う私服ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元日向坂46メンバー、ミニスカから美脚輝く
渡邉は、プリンと紅葉とバッグの絵文字を添えて、秋の気配を感じさせる装いを投稿。落ち着いた色合いのオーバーサイズニットに黒のプリーツミニスカートを合わせ、黒のロングブーツで全体を引き締めたコーディネートを披露している。すらりと伸びた美しい脚が際立つ姿は、カジュアルながらも洗練された印象を与えている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「秋色コーデ最高」「真似したい」「可愛い」「おしゃれでかっこいい」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
