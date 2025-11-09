職場に突然現れた猫が保護され、家猫になった姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は2万9000回を超え「外の世界は怖かっただろうに…保護してくれてありがとう」「素敵な家族に出会えて良かったね！沢山幸せになってね」「良かったね。幸せってどこにあるかわかりませんね」といったコメントが集まっています。

突然現れた猫ちゃんを保護

TikTokアカウント「トラとまさおの猫日記」に投稿されたのは、投稿者さんの職場に突然現れた猫ちゃんのお話。投稿者さんの職場に1匹の猫ちゃんが突然現れたのだそう。猫ちゃんはガラス越しに投稿者さんに向かって何かを訴えるように鳴いていました。

近所の人に聞いてみたところ「流れ者の野良猫」であることがわかったのだそう。猫ちゃんは投稿者さんの足にスリスリしてとても人懐っこい様子であったので、捨てられてしまった可能性も考えられたそうです。投稿者さんが猫ちゃんのことを奥さんに話すと「かわいそうだから飼いたいなら連れてきていいよ」と言ってくれたそうです。

安心して爆睡

猫ちゃんを保護し、ノミだらけだった体を洗い、動物病院へ。帰宅すると猫ちゃんは爆睡だったそうです。敵に怯えることなく、安心して眠る姿を見ると、外での生活がどれだけ大変だったのかがわかり、胸がキュッとなります。

幸せな家猫生活のスタート

投稿者さんのお腹の上でリラックスするほど落ち着いておうちでの生活をスタートした猫ちゃん。名前は「トラ」ちゃんに決まりました。やさしい人と出会い、幸せな家猫になることができたトラちゃんでした。

投稿には「頑張って頑張って、ずっとの飼い主さんを見つけたんだね。これからは安心して眠って、長生きしてね」「爪研ぎをぺろぺろしてる姿がなんて可愛いんでしょう！一緒に幸せになって下さい」「長毛でのお外は本当に大変だったろうな…素敵な家族ができて良かった」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「トラとまさおの猫日記」では、トラちゃんの日常が投稿されています。

