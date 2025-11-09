やっぱり【ワークマン】コスパ抜群！ 大人が頼りたい♡「1,000円台カーデ」

秋冬コーデで活躍するカーディガン。コスパ重視で選ぶなら【ワークマン】をチェックしてみて。ふんわりとした素材感や、着こなしの幅が広がる2wayデザインを採用したカーディガンが、1,000円台でゲットできます。デザインはシンプルで大人のデイリーコーデに取り入れやすく、頼りになりそうです。

裏起毛で暖かい大人の優秀カーデ

【ワークマン】「レディースボアフリースカーデガン」\1,500（税込）

寒さが増すこれからの季節に頼れる、あったかカーディガン。表はボア、裏は起毛素材で見た目以上に暖かさを感じられそうです。フロントはスナップボタン仕様で留め外しがしやすく、両サイドには便利なポケット付き。カラーバリエーションは全7色と豊富だから、気分やスタイルに合わせて選ぶのも楽しい。

グレージュでつくる秋の散策スタイル

やわらかな印象のグレージュカラーのカーディガンを主役にしたスタイルは、秋のお出かけにぴったり。ボーダートップスを合わせてカジュアルさをプラスしながらも、全体を落ち着いた色味でまとめることで、大人らしい品のある雰囲気に。足元はスニーカーで軽快に、キャップを添えればアクティブなムードも演出。動きやすく、ほどよく力の抜けたおしゃれが楽しめそうです。

着こなし幅が広がる2way仕様のシャギーカーデ

【ワークマン】「レディースシャギークルーカーデガン」\1,900（税込）

ふわっとした毛足と、やわらかそうな肌触りが魅力のカーディガンは、秋冬の装いに季節感と華やかさを添えてくれそう。洗濯機洗いができるのもうれしいポイントです。前後2way仕様で、羽織りにもプルオーバー風にも着こなせるデザインだから、日によって気分を変えた着こなしを楽しめます。

プルオーバー風に着こなして秋らしい上品カジュアル

前後2way仕様のカーディガンをボタンを後ろにしてプルオーバー風の着こなしに。落ち着いたブラウンカラーで、ラフさを感じさせないきれいめなスタイルが叶いそうです。インナーには白のタートルネックを重ねて、顔まわりを明るく見せつつ季節感もアップ。ブラックのスカートとブラウンのショートブーツを合わせれば、まとまりのある秋らしいスタイルが完成します。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki