「一緒に階段下まで降りよう？」

Instagramアカウント「お散歩大好きもんぶらん (@monburan_sanpo)」では、元野良猫のもんぶらんくんを中心に、現在は一緒に暮らす新入り猫さん・あめちゃんの様子も更新されています。

ある日、飼い主さんと一緒に階段を降りたいあめちゃんは、飼い主さんを誘って階段へ。あめちゃんに促されるまま飼い主さんが階段を降りると、その様子を見たあめちゃんは、自分も颯爽と階段を降り、飼い主さんを抜かして階下へとサーっと降りていってしまいました。

そんなあめちゃんを後ろから見ていた飼い主さん。むくむくとイタズラ心が湧き起こり……

なんと、そのままあめちゃんが下へと降りていくのを見送り、飼い主さんはそのまま2階へと戻ってしまったのです！

何度も降りてくれない飼い主に…

階段を降りて後ろを振り返ると、飼い主さんがいないことに気づいたのでしょう。あめちゃんは「やられた！」と言わんばかりに急いで階段を駆け上り、「ちょっと！なんで一緒に降りてきてないんだよ！」と不満げな表情。

その後、再び一緒に階段を降りようとするも、少しだけ不信感を募らせたあめちゃん。数段飼い主さんが階段を先に降りるのを観察してから、「よし、大丈夫だな」と降りてきたのだとか。賢い！

しかし、途中で飼い主さんを追い抜いて階段下へと駆け降りていってしまうあめちゃん。その隙に飼い主さんは上に戻ってしまう……を繰り返し、堂々巡りに！

実は飼い主さん、まだ2階にいたいようで、「あめちゃんだけ降りればいいんじゃない？」と優しくあめちゃんに伝えているのですが……あめちゃんは、どうしても飼い主さんと一緒に降りたかったようです（笑）

素直で甘えん坊なあめちゃんが話題に

その後も何回も騙され続けてしまったあめちゃん。最後には階段上で「なんで一緒に降りてくれないんだよ～！」と仰向けになり、ゴロンゴロンと駄々をこねていたそうですよ！

このあめちゃんと飼い主さんの一連のやり取りが Instagramに投稿されると、7万回以上再生されるほど話題になりました。

コメント欄には「可愛過ぎてたまらんですわ♡」「あ～なんて愛らしいの！」「キョトン顔が、可愛くて♡」といった声が多く寄せられ、あめちゃんの素直さに微笑ましさを感じた人が多かったようです。

そんなあめちゃんと飼い主さんの階段をめぐる攻防戦は、Instagramアカウント「お散歩大好きもんぶらん」から見ることができます。ぜひ可愛らしいあめちゃんの行動の全貌をご覧ください。

