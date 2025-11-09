「まさか見られるとは…」和歌山から返還されたパンダ 中国で公開 約4か月ぶりに公の場に 日本での最後の公開日は100分待ち
6月に和歌山県のアドベンチャーワールドから中国に返還されたジャイアントパンダが、四川省で一般公開されていたことがわかりました。
記者
「あちら良浜です。和歌山から返還された良浜です。竹を食べる姿が確認できます」
広大な自然に囲まれた敷地に姿をみせたジャイアントパンダの良浜。和歌山県白浜町のアドベンチャーワールドから返還されて以来、およそ4か月ぶりの公の場です。
「日本で生まれたんですよね。中国でも活発に暮らしてほしいです」
「パンダが竹を食べているときが好きです」
和歌山のパンダといえば、6月に日本で最後の「一般公開」となった日、観覧エリアは100分待ちとなるほどの人気ぶりでした。
来園者
「本当に悲しい、寂しい気持ちでいっぱいです。きょうもありがとうと最後に行ってらっしゃい、また会いに行くよ」
そして、多くの人に見送られ中国へ。4頭は四川省成都市のこの施設で検疫のため隔離されていました。
およそ4か月の時を経て公開されたパンダ。その様子は…
日本人観光客
「〔Q.動く姿見られました？〕この子（彩浜）は寝てました」
「成都に来たというのは知っていたので、見られたらいいなと思っていたのですけど、まさか見られるとは思わなかった」
現在、公開されているのは「良浜」「結浜」「彩浜」の3頭で、まだ検疫を行っている「楓浜」の公開日は決まっていません。