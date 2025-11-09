活動を自粛していた「三代目 J SOUL BROTHERS」の今市隆二メンバーが、来年より活動を再開することを「株式会社LDH JAPAN」が発表しました。

【写真を見る】【 三代目JSB・今市隆二 】 来年から活動再開 「自粛期間を通じて深く反省し、皆様からの信頼を回復できるよう、改めて責任ある姿勢で活動に臨む決意を新たにしております」

今市隆二メンバーは今年４月にタクシー運転手に暴行を加えたなどとして書類送検され、活動を自粛。東京地検は１０月２１日付けで不起訴処分としました。今市メンバーをめぐっては、被害を受けた男性との間で示談が成立しています。





公式サイトでは「今市隆二に関する事案につきまして、関係者の皆様、応援してくださっている皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。」と謝罪した上で「先般、検察庁から刑事事件としての処分はなく、不起訴処分となったとの正式な通知をいただきました」と報告。

そして、「これを受け、改めて協議・検討を重ねた結果、現在の状況を総合的に判断し、今後の今市の活動につきましては、段階的に準備を進め、来年より活動を再開していく予定です。」と説明しました。





所属事務所は今市メンバーについて「自粛期間を通じて深く反省し、皆様からの信頼を回復できるよう、改めて責任ある姿勢で活動に臨む決意を新たにしております。」と明かし、「弊社といたしましても、より一層の誠意ある対応を心がけながら、運営体制の見直しと継続的な支援を通じて、所属アーティスト・タレントの活動をサポートしてまいります。皆様からいただいております、温かくも厳しいお言葉に対し、本人およびスタッフ一同、深く感謝申し上げます。今後とも、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。」と伝えました。





【担当：芸能情報ステーション】