■全国の10日（月）の天気

低気圧がオホーツク海と日本の東へ進み、発達するでしょう。日本付近は西高東低の気圧配置になり、夜にかけて、平地で雪の目安となる寒気が北海道から東方北部まで流れ込みそうです。北海道は雪や雨、東北日本海側や北陸は断続的に雨が降り、しだいに雪に変わる所がありそうです。大気の状態が不安定になるため、落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。太平洋側は、天気が回復して晴れるでしょう。沖縄は、湿った空気の影響で雨が降りそうです。

朝の最低気温は、北海道で9日より高くなるでしょう。日中は、西・東日本で20℃前後の所が多く、関東では9日より大幅に高くなりそうです。東北南部は16℃くらい、東北北部や北海道では10℃前後の見込みです。ただ、寒気が流れ込むため、午後は北日本を中心に気温が急激に下がり、夜は朝より寒くなりそうです。また、全国的に風が強まり、晴れる太平洋側も、空気がヒンヤリ感じられそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 4℃（＋4 平年並み）

仙台 11℃（＋2 10月中旬）

新潟 11℃（＋1 10月下旬）

東京都心11℃（＋1 平年並み）

名古屋 12℃（-2 10月下旬）

大阪 14℃（-1 10月下旬）

広島 13℃（±0 10月下旬）

高知 15℃（±0 10月中旬）

福岡 15℃（-2 10月下旬）

鹿児島 18℃（-3 10月中旬）

那覇 23℃（±0 10月下旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 9℃（-1 11月中旬）

仙台 16℃（＋2 平年並み）

新潟 16℃（＋1 平年並み）

東京都心20℃（＋6 10月下旬）

名古屋 18℃（＋2 11月中旬）

大阪 19℃（＋3 平年並み）

広島 19℃（＋1 平年並み）

高知 22℃（-2 平年並み）

福岡 18℃（-4 11月中旬）

鹿児島 23℃（-1 平年並み）

那覇 26℃（-4 平年並み）

■全国の週間予報11日も、北海道では雪が降り、ふぶく所があるでしょう。東北の日本海側も、雨や雪が降りそうです。12日は、日本海側の天気も回復し、九州北部から北海道は、晴れるでしょう。鹿児島など九州南部は雨が降りそうです。13日は、再び日本海側で雨の所が多くなり、14日は北海道で雪や雨となるでしょう。太平洋側は、週末にかけて晴れる日が多い見込みです。沖縄では、15日頃にかけて、雨の降る日が続くでしょう。13日から14日にかけては、台風26号が勢力を弱めながら近づくおそれがあります。先島諸島では11日から14日頃にかけて大雨となるおそれがあり、注意が必要です。