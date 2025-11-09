¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¥«¡¼¥ë¡¦¥¨¥Ã¥¿¡¦¥¨¥è¥ó¡¡¤¿¤À¤·¥ì¥Ð¥ó¥Æ¤Î²ñÄ¹¤Ï°ÜÀÒÃÇ¸ÇµñÈÝ¤ÎÊý¿Ë¡Ö¤³¤ÎÅß¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
º£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ï¡¢¥ì¥Ð¥ó¥Æ¤Î¥«¡¼¥ë¡¦¥¨¥Ã¥¿¡¦¥¨¥è¥ó¤À¤í¤¦¡£º£Ç¯²Æ¤Ë°ÜÀÒ¶â300Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó5²¯±ß¡Ë¤Ç¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿»þ¤Ë¤ÏÌµÌ¾¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ6¥´¡¼¥ë¡£ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë¡¢¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡Ê¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥ì¥Ð¥ó¥Æ¤Ë¤Ï¥¨¥è¥ó¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥Û¥»¡¦¥À¥ó¥ô¥£¥é²ñÄ¹¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØRadio Marca¡Ù¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥¨¥è¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤¬¤³¤ÎÅß¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¼ï¤Î±½¤Ï¾ï¤Ë¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤âËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²æ¡¹¤ÏÈà¤òÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÇä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£²Æ¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿Áª¼ê¤òÅß¤Ë¤¹¤°Çä¤ë¤Ê¤ó¤ÆÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¡×
Áª¼ê¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤òÆÈ¼«¤Ë»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTransfermarkt¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¨¥è¥ó¤Î¸½ºß¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï2000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó35²¯±ß¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¥Ð¥ó¥Æ¤¬¥À¥ó¥ô¥£¥é²ñÄ¹¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¥¨¥è¥ó³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ïº£¸å¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î»ñ¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£