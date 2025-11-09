9月に母国ポルトガルの名門ベンフィカの指揮官に就任したジョゼ・モウリーニョ。サッカー界を代表する名将スペシャル・ワンとして業界をリードする存在だったが、ここ最近の成績は少々物足りない。



伊『Calciomercato』は「まだモウリーニョはスペシャル・ワンなのか？」と取り上げているが、今季残念なのがチャンピオンズリーグでの戦いぶりだ。



ベンフィカはここまでリーグフェーズ4戦全敗に終わっていて、全体ワースト2位となる35位に沈んでいる。CL優勝候補に挙げられるようなクラブではないものの、この成績は寂しい。





その中には格下と思えたカラバフ相手に2-3で敗れたゲームもあり、そこからモウリーニョの古巣チェルシー（0-1）、ニューカッスル（0-3）、先日はレヴァークーゼンに0-1で敗れ、これで4戦全敗だ。モウリーニョは「最大で勝ち点12差だ。しかし（予選）突破へ12ポイントは必要ない。9ポイント、10ポイントほどあれば十分だろう。難しい試合ではあるが、次の2試合で6ポイントを獲得できれば可能性は残る。今回はレヴァークーゼンに敗れたが、素晴らしいゲームだった」と前向きなコメントを残しているが、簡単な話ではないだろう。残り4試合は最下位に沈むアヤックスを除けば、ナポリ、ユヴェントス、レアル・マドリードと強敵が続く。まさかの8戦全敗は避けたいところだが、モウリーニョ率いるベンフィカは踏ん張れるか。