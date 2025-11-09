先月の17日より、モロッコでU-17女子ワールドカップが開催されてきた。8日に決勝を迎えたが、大会を通して目立ったのが優勝したU-17北朝鮮代表の強さだ。



その強さは圧倒的で、グループステージも3戦全勝。決勝トーナメントに入ってからもベスト16で開催国モロッコを6-1で粉砕。ベスト8では日本代表を5-1、準決勝ではブラジルを2-0、そして決勝ではオランダを3-0だ。





Another dominant display from Korea DPR!#U17WWC pic.twitter.com/OyBjm8UVAC — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) November 1, 2025

この強さにオランダ『NOS』も脱帽する。オランダと北朝鮮はグループステージ第3戦でも顔を合わせているが、そこでもオランダは北朝鮮に0-5のスコアで敗れている。北朝鮮のサッカー事情に詳しいレムコ・ブロイカー氏は、北朝鮮の女子選手たちを鍛え上げられたエリート集団だと表現している。「彼女たちはエリート集団だ。彼女たちの逃亡を防ぐ意味もあるが、国は海外へ遠征する際に厳重な監視をつけている。子供たちは13歳から厳格なプロフェッショナルなトレーニングメニューをこなすことになり、その目的は楽しむことではなく勝つことだ。勝利はプロパガンダなのだ」男子代表はなかなか結果が出ないが、女子の方は今もトップレベルだ。今大会の勝ち上がりは圧巻で、数年後にはこの世代がA代表へ入ってくる。五輪、W杯で北朝鮮は強力な存在となりそうだ。