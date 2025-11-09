８日の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜・午後１１時）に元乃木坂４６の女優・山下美月が出演。自身４度目というフランス・パリを旅する様子が放送され、自分には芸能界は向かないのではないかと思った時などについて振り返った。

１３歳で芸能事務所に所属するも「前の事務所にいた時は、オーディションにどれだけ行っても受からないし、芸能人として何の価値もない人間だって思ってたから」という山下。首からバストの下までしか映らないインナーウェアのオーディションにも受からず、「私、ここ（首から下）もダメなんだって」と笑いながら話した。

そこから乃木坂４６でセンターをつとめるなどアイドルとして大人気に。「すごくたくさんのファンの方が応援してくれたことがうれしくもありつつ、戸惑いも大きくて、私なんかでいいの？とか」と、当時の思いを明かした。

山下について、親友の元日向坂４６の加藤史帆は「すごくまじめです。知らない間に試験、検定とかの勉強をしていて、『学んでないと不安になる』って言っていて、だから常に学んでるのかな」と証言した。

今回のロケで滞在中のパリのホテルでも「毎日、この順番でこのぐらい勉強するっていうルーチンがあります」と話し、テキストを開く。「今は化粧品検定っていうのを勉強していて、これを持っていると、色々と人にアドバイスできたり、美容系の仕事に使える」と語った。