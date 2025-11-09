東大卒の元ロッテ投手で、ソフトバンクの球団幹部を経て現桜美林大教授の小林至氏（57）が自身のYouTube「小林至のマネーボール」を更新。パ・リーグTVがあって「セ・リーグTV」がない理由を明かした。

今やパ・リーグ球団ファンの御用達。パ公式戦の全試合中継はもちろん、ハイライトや好プレー集などパ・リーグTVを観ればアーカイブまで楽しめる。

では、なぜセ・リーグTVはないのか？

小林氏は「セ・リーグにはパ6球団が共同出資したPLMパシフィックリーグマーケティング）のような共同事業会社がないから」と説明した。

メジャーリーグではMLBAMという30球団の共同出資会社にすべてのネット権利を任せ、「MLB.COM」を運営。試合中継からチケット、グッズ販売まですべてを行い、大成功している。

当初はNPB.COMをつくろうとパ・リーグが音頭を取ったが、セ・リーグは権利関係が難しいと断念。結局はパ・リーグTVという形での設立となった。

セ・リーグがNPB.COMを立ち上げられない理由としては、巨人、中日、ヤクルトの3球団がメディアグループに帰属するコンテンツ提供者の立場であること。

また広島のように地元メディアとの関係性が強く、地元地方局に最優先で中継権利を譲渡するため。

これがセ・リーグTVがない理由で、NPB.COMがとん挫した原因だという。