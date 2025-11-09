在留外国人や外国人観光客が増加する中、千葉県は、災害時にＳＮＳを通じて広く情報発信する「災害時外国人支援学生インフルエンサー」の養成に乗り出した。

外国語大学の留学生らが協力。多国籍化が進む外国人らに多言語できめ細かく災害情報を発信し、安全確保や災害対応力強化につなげる。（落合俊）

「避難所がどんな場所かわからない」「罹災（りさい）証明の意味と申請方法が知りたい」

神田外語大（千葉市美浜区）で１０月１５日に初めて開かれた養成講座。参加者は、２０１６年の熊本地震で実際に外国人から寄せられた相談や避難所でのトラブル事例などを学び、災害時に必要とされる情報について考えた。

講座には同大の留学生や日本人学生計１７人が参加した。オーストラリアからの留学生タシ・モハンチャンドラ・ビスケダイクさん（２２）は「外国人は災害の時、逃げる場所を知らないことが大きな壁となる。学生インフルエンサーになって、県からの情報を英語や簡単な日本語にして発信し、助けになりたい」と語った。

◇

講座は、県が同大と締結した「外国人活躍・多文化共生等に関する協定」の一環で開催された。協定には、インフルエンサーの養成のほか、学生による外国人児童・生徒への日本語支援などが盛り込まれている。

講座の開催は、協定に基づく取り組みの第１弾だ。受講者は、インフルエンサーとして県と大学に登録される。災害時には、県から大学を通じ、避難所の開設状況などが５か国語で示された「県防災ポータルサイト」などのメールが届く。その内容をそれぞれの母国語に翻訳するなどしたうえで、Ｘ（旧ツイッター）やフェイスブックなど個人のＳＮＳで広く発信することが求められている。

◇

出入国在留管理庁などによると、県内の在留外国人数は２３万１６１４人（昨年１２月末現在）で、県総人口の３・７％を占める。１０年前と比べ１１万７８０３人増えた。国籍は１６５国・地域と多岐にわたる。

民間調査会社「サーベイリサーチセンター」（東京都）が２２年に在留外国人を対象に行った調査によると、災害の備えとして必要だと思うことについて、回答者の５１・７％が「放送による呼びかけやＳＮＳなどで早く情報を伝える」ことを挙げた。１８年の大阪北部地震の際に外国人観光客を対象に実施した調査では、地震が収まった後の情報の入手先は「テレビやラジオ」の５５・９％に続いて「インターネットやＳＮＳ」が５２・６％に上った。

養成講座の講師を務めたＮＰＯ法人「多文化共生マネージャー全国協議会」の高橋伸行理事（５９）は、新潟県中越沖地震（２００７年）、東日本大震災（１１年）、熊本地震の被災地で外国人支援に携わった。いずれの被災地でも「通訳や翻訳の人材が不足していた」と振り返り、「日本人と外国人では災害時に入手できる情報量に差がある」と指摘する。

さらに「外国人といっても一時滞在や観光客、定住など置かれている状況や国籍は様々」と訴える。多国籍化も進み、希少言語など、求められる言語の幅が広がっているという。このため、「地域をよく知る外国人留学生に多言語で情報発信してもらうことは重要」と強調している。

神田外語大では２２の国・地域からの留学生が学ぶ。県は今後も同大で養成講座を継続して開催する予定だ。県国際課は「インフルエンサー養成を通じ、情報を広く発信できる体制を整備したい」としている。