三代目JSB今市隆二、26年より活動再開 トラブルは不起訴処分
【モデルプレス＝2025/11/09】活動を自粛していた三代目J SOUL BROTHERSの今市隆二が、2026年から活動を再開することがわかった。11月9日、所属するLDHの公式サイトで発表された。
【写真】今市隆二、金髪イメチェンで雰囲気ガラリ
所属事務所は「まず、本件につきましては、先般、検察庁から刑事事件としての処分はなく、不起訴処分となったとの正式な通知をいただきましたことをご報告いたします」とコメント。「これを受け、改めて協議・検討を重ねた結果、現在の状況を総合的に判断し、今後の今市の活動につきましては、段階的に準備を進め、来年より活動を再開していく予定です」とし、「本人は、自粛期間を通じて深く反省し、皆様からの信頼を回復できるよう、改めて責任ある姿勢で活動に臨む決意を新たにしております」と伝えた。
今市は、4月上旬に酒に酔った状態でタクシーに乗車した際、同乗していた友人との間で口論となり、車内外で乱暴な言動を取ったことで書類送検。8月1日に、当面の間活動を自粛することを発表していた。なお、被害を受けたタクシー会社とは示談が成立している。（modelpress編集部）
平素より温かいご支援を賜り、誠にありがとうございます。
今市隆二に関する事案につきまして、関係者の皆様、応援してくださっている皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
まず、本件につきましては、先般、検察庁から刑事事件としての処分はなく、不起訴処分となったとの正式な通知をいただきましたことをご報告いたします。
これを受け、改めて協議・検討を重ねた結果、現在の状況を総合的に判断し、今後の今市の活動につきましては、段階的に準備を進め、来年より活動を再開していく予定です。
本人は、自粛期間を通じて深く反省し、皆様からの信頼を回復できるよう、改めて責任ある姿勢で活動に臨む決意を新たにしております。
弊社といたしましても、より一層の誠意ある対応を心がけながら、運営体制の見直しと継続的な支援を通じて、所属アーティスト・タレントの活動をサポートしてまいります。
皆様からいただいております、温かくも厳しいお言葉に対し、本人およびスタッフ一同、深く感謝申し上げます。
今後とも、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
令和7年11月9日
株式会社LDH JAPAN
◆今市隆二、2026年より活動再開
◆発表全文
