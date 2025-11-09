庄司智春「成長早すぎんだろ」長男＆妻・藤本美貴の今昔2ショット公開「グッと来る」「素敵な家族」と反響
【モデルプレス＝2025/11/09】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が11月8日、自身のInstagramを更新。長男とタレントで妻の藤本美貴との現在と昔の2ショットを投稿し、反響を呼んでいる。
【写真】元モー娘。の芸人夫、長男＆妻の今昔2ショ公開
庄司は「成長早すぎんだろ！ ムカついてしょうがない！ ふざけんな！ 最高ばかりだぜ！」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は藤本を軽々とおんぶしている長男の姿、2枚目は藤本がよちよち歩きくらいの小さな長男の後ろにしゃがみおんぶのように抱きしめている、状況は違うながら全く同じ構図の写真となっている。
この投稿に「家族の歴史、グッと来る」「素敵な家族」「尊い」「構図同じなの泣ける」「大きくなりましたね」「見てるお父さんも、おんぶされてるお母さんもじんわり来ただろうな」などコメントが集まっている。
庄司は、2009年に妻でタレントの藤本美貴と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元モー娘。の芸人夫、長男＆妻の今昔2ショ公開
◆庄司智春、長男＆妻の今昔ショット公開
庄司は「成長早すぎんだろ！ ムカついてしょうがない！ ふざけんな！ 最高ばかりだぜ！」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は藤本を軽々とおんぶしている長男の姿、2枚目は藤本がよちよち歩きくらいの小さな長男の後ろにしゃがみおんぶのように抱きしめている、状況は違うながら全く同じ構図の写真となっている。
◆庄司智春の投稿に反響
この投稿に「家族の歴史、グッと来る」「素敵な家族」「尊い」「構図同じなの泣ける」「大きくなりましたね」「見てるお父さんも、おんぶされてるお母さんもじんわり来ただろうな」などコメントが集まっている。
庄司は、2009年に妻でタレントの藤本美貴と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】