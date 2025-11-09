柳楽優弥の妻・豊田エリー、金髪からイメチェン「雰囲気違う」「見惚れる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/09】俳優・柳楽優弥の妻で女優・モデルの豊田エリーが、11月7日に自身のInstagramを更新。新しい髪色とヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】柳楽優弥の妻、イメチェン報告で雰囲気ガラリ
豊田は「髪を整えてもらうと気持ちもすっきりするなぁ」とつづり、新しいヘアカラーと髪型を披露。以前の金髪からブラウンのふんわりとしたパーマヘアにイメージチェンジしており、カメラに向かって笑顔を見せている。また「秋の空気や色がとても好きで なるべく長く、できるだけ長くこの季節がつづいてほしい」と秋を楽しむ気持ちも記している。
この投稿には「雰囲気違う」「美人が際立つ」「可愛い」「見惚れる」「ふんわりヘア似合う」などの反響が寄せられている。
豊田は2010年1月に柳楽と結婚。同年10月に第1子となる女児を出産した。（modelpress編集部）
