ふっくら炊けて、低温調理も。家族の食卓を支える多機能炊飯器【山善】の炊飯器がAmazonに登場中‼
炊き分けも、予約も、安心設計も。毎日を整える5.5合モデル【山善】の炊飯器がAmazonに登場!
山善の炊飯器は、家族暮らしに最適な容量と多彩な機能を備えた炊飯器。 底面IHと蓋ヒーターによるWヒーター構造で、お米一粒一粒に芯から熱を通し、ふっくらムラなく炊き上げる。白米は1合から炊飯可能で、いつでも炊きたてのご飯が楽しめる。
炊き分けは「白米ふつう」「白米やわらかめ」「白米かため」「早炊き」「玄米」「雑穀米」「おかゆ」「炊込み」の8種類に対応。温度調理機能では、温泉卵やローストビーフなどの低温調理が可能で、50〜95度まで5度刻み、30分〜12時間まで1分刻みで細かく設定できる。
予約機能は10分単位で最大23時間50分まで設定可能。炊飯時間に合わせてスタートするだけで、食事のタイミングに合わせて炊きたてを用意できる。
安全面では、マグネットプラグ仕様により、子供やペットが引っかけても本体が転倒しにくい設計。蒸気キャップ、内釜、内ぶた、しゃもじはすべて丸洗い可能で、清潔に保てるように設計されているアイテムだ。
