女優の伊藤沙莉（31）が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。2024年前期に放送された連続テレビ小説「虎に翼」で演じた主人公・寅子の口癖「はて?」が無意識に出てしまった出来事を明かした。

「人と会話してて、ふと無意識に“はて?”って言っちゃった時に“やべ”ってなるけど、相手気付いてなさそうって思った瞬間、安堵と羞恥心で鏡に映った自分がやったことない表情になってて、逆に吹き出しちゃって、一連を見てた相手こそ“はて?”ってなってた」と会話の中で無意識に「はて?」と言ってしまった出来事を振り返った。

「虎に翼」は女性法曹の開拓者となった主人公・寅子の生涯を通じ、夫婦別姓や同性婚など現代に通じる社会問題も取り上げた異色作。日本初の女性弁護士・判事・裁判所所長となった三淵嘉子氏をモデルに、法曹の世界に飛び込む日本初の女性・猪爪（佐田）寅子（ともこ）の人生を描いた。

フォロワーからは「イヤ、絶対気づいて頭の中で米津玄師流れてるよ」「懐かしい」「寅ちゃん、発動ですか?笑」「別れ際に“さよーならまたいつか”と言っちゃって」「最高すぎます」「立派な職業病」「寅ちゃんそのもの」などの声が寄せられた。