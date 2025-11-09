じゃがりこ×ブルダックが激アツ♡旨辛好き必見の最強コラボスナック登場！

韓国グルメ好きや辛党女子の間で大人気の「ブルダック炒め麺」が、なんとカルビーのロングセラースナック「じゃがりこ」と夢のコラボを実現！♡ サクサクのスティックに“旨辛チキン”の味わいをギュッと閉じ込めた「じゃがりこ辛いやつ ブルダック味」が、2025年12月より数量限定で登場します。ブルダックファンも、じゃがりこファンも見逃せない激アツな新作です。

ブルダック×じゃがりこ コラボの魅力

韓国発の人気ブランド「ブルダック炒め麺」の味を、カルビーの「じゃがりこ」食感で楽しめる新作「じゃがりこ辛いやつ ブルダック味」。

炭火チキンの旨味と刺激的な辛さを再現するため、発売までに1年4カ月もの開発期間をかけたこだわりの逸品です。外はカリッと中はサクサク♪食べるたびに広がる旨辛の風味がやみつきに。

黒を基調にしたパッケージにはブルダックの人気キャラクター「ホチ」が描かれ、ひと目でわかる可愛さと迫力のデザインも魅力です。

関連商品もチェック！おうちで本格ブルダック体験

ブルダック炒め麺 袋麺

価格：140g／218円（税抜）

ブルダック炒め麺 CUP

価格：70g／201円（税抜）

ブルダック炒め麺 BIGCUP

価格：105g／334円（税抜）

「じゃがりこ辛いやつ ブルダック味」以外にも、三養ジャパンが展開する定番人気「ブルダック炒め麺」シリーズは、袋麺、カップ、BIGCUPと幅広くラインアップ。

一度食べたら忘れられない旨辛な刺激がクセになる、王道の超人気フレーバーです。どの商品もAmazonやQoo10で購入できるので、自宅で気軽に韓国の味を楽しめます。

発売日＆詳細情報

「じゃがりこ辛いやつ ブルダック味」は、内容量38g・税込164円前後で数量限定販売。2025年12月1日から全国のコンビニで、12月8日からは一般店舗で発売されます。

なくなり次第終了となるため、気になる方は早めにチェックを♪ パッケージを開けた瞬間に広がる香ばしい辛味と、食べるたびに広がる旨辛チキン風味で、冬のスナックタイムをホットに彩ります。

この冬は“旨辛”でホットに♡

じゃがりこの軽快な食感に、ブルダックの旨辛を融合させた「じゃがりこ辛いやつ ブルダック味」。見た目の可愛さ、クセになる辛さ、そして開けた瞬間の香りまで、どこを取っても満足度抜群です。

数量限定の特別なコラボだからこそ、出会えたら即ゲット必須♡ おうち時間の新定番スナックとして、心も体もホットに満たしてみては♪