『ストレンジャー・シングス』×「niko and ...」コラボ第2弾！ 最終章をデザインしたウェアやグッズ展開へ
Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』とスタイルエディトリアルブランド「niko and ...（ニコアンド）」がコラボレーションしたアイテム第2弾が、2026年1月1日（木）から、全国の店舗や公式WEBストア「and ST」などで発売される。
【写真】秋冬にぴったり！ ジャケットやブルゾンも展開
■レトロポップなデザイン
今回発売されるのは、最終章となるシーズン5のアートワークを中心にデザインに落とし込んだ、ウィメンズ、メンズ、生活雑貨、飲食と「niko and ...」が展開する全カテゴリーからラインナップされた商品。
アパレルには、秋冬に最適な「アソートコーチジャケット」や「デニムブルゾン」をはじめ、作品の世界観が楽しめる「缶バッチ付きパーカー」や「アソートモチーフニット」といった、レトロポップでおしゃれなアイテムが並ぶ。
また、ファッションに取り入れやすい雑貨も用意。もこもこ素材を使用した「ハンドウォーマー」や「アソート2Pソックス」、デフォルメデザインのデモゴルゴンをあしらった「キーホルダー」など、遊び心あふれるグッズがそろう。
さらに、「niko and ...COFFEE（ニコアンド コーヒー）」各店では飲食コラボメニューを期間限定で発売。なお、特設サイトやコラボドリンク＆フードの情報は、12月19日（金）より公開予定だ。
