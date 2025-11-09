花園出場をかけた全国高校ラグビー大会の県予選は９日、決勝戦が行われ、明和県央と桐生第一が激突しました。

決勝戦は、花園予選３連覇中の紺と白のジャージー、明和県央と４年ぶりの花園出場を狙う緑の桐生第一５年連続の同一カードとなりました。

立ち上がりの前半１分、自陣で守る県央は、１０番・豊崎が鋭い出足で桐一のパスをインターセプト、自陣から長い距離を走り切り、先制トライに結びつけます。

さらに県央は、前半１３分フォワードの連続攻撃から最後は、１番の吉水。今大会初スタメン吉水のトライで１２対０とリードし、前半を折り返します。

対する桐一は、後半の立ち上がりにもトライを奪われますが、迎えた８分でした。敵陣深く攻め込むと、８番・ルナ郷倫が体の強さを見せます。ルナの３試合連続トライなどで１本返します。

しかし、県央は自慢のフォワード陣が躍動。１２分と１７分には、４番・宮地がパワーを見せつけ連続トライ。２４分には、ラインアウトのモールから２番・鎌田。

後半だけで６つのトライを上げた明和県央が、５０対７で桐生第一を下し、４年連続の花園出場を決めました。

明和県央は、チームとして初めて県予選４連覇を達成、花園で全国ベスト８を目指します。

全国高校ラグビー大会は１２月２７日に東大阪市の花園ラグビー場で開幕します。