¡Ö¤ï¤«¤Ê¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ê¥¤¥¹¥Ü¥Ç¥£¡¼¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¾å¸¶¤ï¤«¤Ê(29)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹õ¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ï11·î08Æü #¤¤¤¤¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÆü ¤À¤Ã¤Æ¡£11·î¤Ï¤¤¤¤Æü¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À!!¡×¤È¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¹õ¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£11·î8Æü¤Ï¡Ö1108¡×=¡Ö¤¤¤¤(11)¤ª¤Ã(0)¤Ñ(8)¤¤¡×¤Î¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤«¤é¡¢¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¤è¤©¡Á¡×¡Ö¤ï¤«¤Ê¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ê¥¤¥¹¥Ü¥Ç¥£¡¼¡×¡ÖÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¡×¡Ö¥à¥Á¥«¥ïÈþ¥Ü¥Ç¥£¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹!¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤ËÂç¿©¤¤¤Ê¤Î¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¤ó¤À?¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£