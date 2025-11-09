今回は勝った。次は――FC東京は１週間後に再び、国立で町田と対戦。指揮官は「普段のゲームと同じように準備をするだけ」
FC東京は11月９日、J１第36節でFC町田ゼルビアと国立競技場で対戦。１−０で完封勝利を収めた。
序盤から相手ゴールに迫ったFC東京だが、シュートまで持ち込めず、前半は０−０で終える。後半も攻めあぐねていたが、87分に均衡を破る。佐藤恵允の鋭いクロスに、途中出場の安斎颯馬がワンタッチで合わせてネットを揺らした。23歳FWの一撃が決勝点となった。
これでFC東京はリーグ戦で２連勝を飾り、４戦負けなし。試合後の記者会見で、松橋力蔵監督は「90分を通して、お互いが難しいゲームだった」と振り返り、「最後にチャンスをモノにして、勝利できたことは非常に嬉しいです」と喜んだ。
FC東京は16日の天皇杯準決勝で、再び国立で町田と相まみえる。指揮官は「普段のゲームと同じように準備をするだけです」と冷静な姿勢を見せる。続けて「大きなチャンスが目の前にある。次の試合に勝つことで、また新たな景色が見えると思うので、いつも通りに準備を進めていきたい」と力をこめた。
取材・文●保坂悠輝（サッカーダイジェストWeb編集部）
