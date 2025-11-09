【津波注意報継続中】青森 岩手 宮城 山形で最大震度3 東京 千葉 埼玉 静岡県内でも揺れ 震源地は三陸沖 マグニチュード6.3の地震
11月9日午後5時54分ごろ、青森県、岩手県、宮城県、山形県で最大震度3を観測する地震がありました。気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは6.3と推定されます。現在、津波注意報が発表されています。
【画像を見る】静岡県内では富士市と松崎町で震度1 三陸沖震源M6.3の地震
最大震度3を観測したのは、青森県八戸市、東北町、五戸町、階上町、岩手県宮古市、普代村、野田村、盛岡市、八幡平市、滝沢市、紫波町、矢巾町、花巻市、一関市、奥州市、宮城県登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、宮城美里町、石巻市、山形県中山町です。
■震度3□青森県 八戸市 東北町 五戸町 階上町
□岩手県宮古市 普代村 野田村 盛岡市 八幡平市 滝沢市 紫波町 矢巾町 花巻市 一関市 奥州市
□宮城県登米市 栗原市 大崎市 涌谷町 宮城美里町 石巻市
□山形県中山町
■震度2□青森県 十和田市 三沢市 野辺地町 七戸町 六戸町 おいらせ町 三戸町 田子町 青森南部町 青森市 つがる市 平内町 外ヶ浜町 藤崎町 むつ市 東通村
□岩手県久慈市 山田町 二戸市 雫石町 葛巻町 岩手町 軽米町 一戸町 北上市 遠野市 西和賀町 金ケ崎町 平泉町 大船渡市 釜石市 住田町 大槌町
□宮城県気仙沼市 色麻町 宮城加美町 仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区 仙台泉区 東松島市 富谷市 松島町 利府町 大和町 大衡村 名取市 角田市 岩沼市 蔵王町 大河原町 宮城川崎町 丸森町 亘理町 山元町
□山形県村山市 天童市 山辺町 河北町 鶴岡市 酒田市 三川町 庄内町 遊佐町 最上町 山形川西町 白鷹町
□北海道函館市
□秋田県潟上市 三種町 井川町 秋田市 由利本荘市 にかほ市 大館市 鹿角市 横手市 湯沢市 大仙市 仙北市 秋田美郷町 羽後町
□福島県福島市 郡山市 田村市 桑折町 国見町 相馬市 南相馬市 双葉町 新地町
□茨城県常陸太田市
□新潟県村上市
■震度1□静岡県 松崎町 富士市
□青森県横浜町 六ヶ所村 新郷村 五所川原市 今別町 板柳町 鶴田町 中泊町 弘前市 黒石市 平川市 鰺ヶ沢町 西目屋村 田舎館村
□岩手県岩泉町 田野畑村 岩手洋野町 九戸村 陸前高田市
□宮城県南三陸町 仙台太白区 塩竈市 七ヶ浜町 大郷町 白石市 村田町 柴田町
□山形県寒河江市 上山市 東根市 尾花沢市 西川町 山形朝日町 大江町 大石田町 新庄市 舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村 戸沢村 米沢市 南陽市 高畠町 山形小国町
□北海道札幌北区 札幌手稲区 札幌清田区 千歳市 厚真町 安平町 むかわ町 新ひだか町 浦河町 様似町 足寄町 帯広市 浦幌町 標茶町 標津町 別海町
□秋田県能代市 男鹿市 藤里町 五城目町 八郎潟町 大潟村 北秋田市 小坂町 上小阿仁村 東成瀬村
□福島県白河市 須賀川市 福島伊達市 大玉村 天栄村 泉崎村 棚倉町 玉川村 浅川町 いわき市 福島広野町 浪江町 猪苗代町
□茨城県笠間市 土浦市 石岡市 筑西市
□新潟県新潟北区 新潟東区 新潟南区 新潟西蒲区 新発田市 阿賀野市 胎内市 聖籠町 加茂市 南魚沼市
□群馬県群馬明和町 邑楽町
□埼玉県加須市 鴻巣市 久喜市 春日部市 幸手市 吉川市 川島町 宮代町
□千葉県浦安市
□東京都東京墨田区 東京江東区 東京足立区 東京江戸川区
□山梨県笛吹市 忍野村
□長野県長野南牧村
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。新たな情報が発表され次第、情報を更新します。