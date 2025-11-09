女優の大地真央（69）が9日、自身のインスタグラムを更新。宝塚歌劇団月組時代にトップコンビを組んだ女優の黒木瞳（65）から猫を譲り受けたと報告した。

大地はサイベリアンのオスで、「タタン」と名付けられた愛猫の写真を投稿し「家族が増えました」と報告。

猫目線で「こんばんははじめまして! ボクtatinといいます うまれて2かげつと11にちです くろきひとみというひとのおうちでうまれました きょうからここのおうちのこです」とつづった。

また、先住猫である「スフレおにいちゃんとブリュレおにいちゃんとシュシュテおねえちゃんにはまだあってません きょうはパパとママとびょういんにもいってなにがなんだかわからないのではやくねることにします はやく3ニャンにあいたいな」と続けた。

今年8月には、俳優の高橋克典にも黒木から産まれたばかりのサイベリアンの子猫を譲ってもらったと明かしている。

フォロワーからは「お名前もお顔もめっちゃかわいすぎます」「黒木邸から森田邸へ幸せですね」「黒木さんに似てかわいい」「高貴な佇まい」「とってかわいいです」「癒されます」などの声が寄せられていた。