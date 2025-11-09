岩手県で最大震度3の地震 岩手県・盛岡市
9日午後6時28分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されます。
現在、津波注意報が発表されています。
最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□岩手県
盛岡市
■震度2
□岩手県
二戸市 八幡平市 滝沢市
岩手町 紫波町 矢巾町
宮古市 山田町 普代村
野田村 花巻市 北上市
奥州市 金ケ崎町
青森市 八戸市 野辺地町
七戸町 六戸町 東北町
おいらせ町 五戸町 青森南部町
階上町 むつ市
□宮城県
登米市 栗原市 大崎市
涌谷町 宮城美里町 石巻市
□秋田県
井川町 横手市 大仙市
□山形県
中山町
■震度1
□岩手県
雫石町 葛巻町 軽米町
九戸村 一戸町 久慈市
田野畑村 岩手洋野町 遠野市
一関市 西和賀町 平泉町
大船渡市 釜石市 大槌町
□青森県
つがる市 平内町 外ヶ浜町
十和田市 三沢市 横浜町
六ヶ所村 三戸町 田子町
新郷村 東通村 藤崎町
□宮城県
気仙沼市 色麻町 宮城加美町
仙台宮城野区 東松島市 松島町
利府町 角田市 大河原町
宮城川崎町 丸森町 亘理町
山元町
□秋田県
能代市 潟上市 藤里町
三種町 八郎潟町 湯沢市
仙北市 秋田美郷町 羽後町
秋田市 由利本荘市 にかほ市
大館市 鹿角市 北秋田市
□山形県
村山市 酒田市 遊佐町
□北海道
函館市 厚真町 むかわ町
標津町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。