9日午後6時28分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されます。

現在、津波注意報が発表されています。

最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□岩手県
盛岡市

■震度2
□岩手県
二戸市　八幡平市　滝沢市
岩手町　紫波町　矢巾町
宮古市　山田町　普代村
野田村　花巻市　北上市
奥州市　金ケ崎町

□青森県
青森市　八戸市　野辺地町
七戸町　六戸町　東北町
おいらせ町　五戸町　青森南部町
階上町　むつ市

□宮城県
登米市　栗原市　大崎市
涌谷町　宮城美里町　石巻市

□秋田県
井川町　横手市　大仙市

□山形県
中山町

■震度1
□岩手県
雫石町　葛巻町　軽米町
九戸村　一戸町　久慈市
田野畑村　岩手洋野町　遠野市
一関市　西和賀町　平泉町
大船渡市　釜石市　大槌町

□青森県
つがる市　平内町　外ヶ浜町
十和田市　三沢市　横浜町
六ヶ所村　三戸町　田子町
新郷村　東通村　藤崎町

□宮城県
気仙沼市　色麻町　宮城加美町
仙台宮城野区　東松島市　松島町
利府町　角田市　大河原町
宮城川崎町　丸森町　亘理町
山元町

□秋田県
能代市　潟上市　藤里町
三種町　八郎潟町　湯沢市
仙北市　秋田美郷町　羽後町
秋田市　由利本荘市　にかほ市
大館市　鹿角市　北秋田市

□山形県
村山市　酒田市　遊佐町

□北海道
函館市　厚真町　むかわ町
標津町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。