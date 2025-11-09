今もファンから根強い人気のあるオースミハルカ（牝２５歳・父フサイチコンコルド、母ホッコーオウカ）。Ｇ１を勝つことはできなかったが、逃げの戦法で強豪馬に堂々と立ち向かった姿はファンの心に強く残っている。

当時の絶対女王だった“怪物牝馬”を次々と封じ、世間を驚かせた。０３年チューリップ賞は、のちに牝馬３冠を成し遂げるスティルインラブを抑えて勝利。７番人気で挑んだ０３年クイーンＳは、逃げの戦法をとってファインモーション、テイエムオーシャン（いずれもＧ１を２勝）を完封と、名だたるＧ１馬に先着して力を示した。主戦を務めた川島信二さんは「逃げましたら息をいれながら走ってくれて。直線、４コーナー向いても手応えが良かったので。本当そのまま押し切ってくれた」と振り返る。

しかし、Ｇ１では惜敗が続いた。エリザベス女王杯は２年連続２着で、女王の座に惜しくも届かず。２００４年は武豊騎手とコンビのアドマイヤグルーヴにゴール前でかわされ、０５年は観衆がどよめくほどの大逃げを打ったが、最後の最後でスイープトウショウ（池添謙一騎手）の鬼脚に屈した。４コーナーを回っても「全く馬は止まっていなかった」と、脚色は最後まで衰えなかったが…。

あれから２０年。引退後は生まれ故郷の北海道浦河町・鮫川啓一牧場で繁殖生活に入り、出産した産駒は１１頭。０９年生まれのオースミイチバン（牡、父アグネスタキオン）が兵庫チャンピオンシップ（１２年）、ダイオライト記念（１３年）の交流重賞を２勝。１２年生まれのオースミラナキラ（牡、父ハーツクライ）はＪＲＡ４勝を挙げた。現在は繁殖牝馬の役目を終え、功労馬として元気に過ごしている。

今年のエリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。ハルカが沸かせた淀の芝２２００メートルで、また新たなドラマが生まれようとしている。