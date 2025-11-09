»°ÂåÌÜ£Ê£Ó£Â¡¦º£»ÔÎ´Æó¤¬ÍèÇ¯¤«¤é³èÆ°ºÆ³«¡¡ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤ò¼õ¤±½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½
¡¡»°ÂåÌÜ£Ê£Ó£Ï£Õ£Ì¡¡£Â£Ò£Ï£Ô£È£Å£Ò£Ó¤Îº£»ÔÎ´Æó¡Ê£³£¹¡Ë¤¬£¹Æü¡¢ÍèÇ¯¤«¤é³èÆ°ºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀèÈÌ¡¢¸¡»¡Ä£¤«¤é·º»ö»ö·ï¤È¤·¤Æ¤Î½èÊ¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ÎÀµ¼°¤ÊÄÌÃÎ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢²þ¤á¤Æ¶¨µÄ¡¦¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢º£¸å¤Îº£»Ô¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¡¢ÍèÇ¯¤è¤ê³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖËÜ¿Í¤Ï¡¢¼«½Í´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò²óÉü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢²þ¤á¤ÆÀÕÇ¤¤¢¤ë»ÑÀª¤Ç³èÆ°¤ËÎ×¤à·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÀ¿°Õ¤¢¤ëÂÐ±þ¤ò¿´¤¬¤±¤Ê¤¬¤é¡¢±¿±ÄÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤È·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î³èÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£»Ô¤Ïº£Ç¯£´·î¤Ë¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ò¶¼¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆË½¹Ô¤È¶¼Ç÷¤Îµ¿¤¤¤Ç£··î£³£±Æü¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¡¢£¸·î¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò¼«½Í¡£Àè·î£²£±ÆüÉÕ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£