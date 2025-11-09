ノア９日の伊佐沼大会でシングルトーナメント戦「ノアジュニアＧＰ２０２５」１回戦が行われ、ＡＭＡＫＵＳＡが政岡純（３４）を下し２回戦に駒を進めた。

序盤から敵意むき出しの政岡に攻め込まれたＡＭＡＫＵＳＡだが、場外の政岡に天船で飛んで反撃ののろし。徐々に盛り返すと、最後は開国で舞って３カウントを奪った。試合後、政岡に握手を求めたＡＭＡＫＵＳＡは「思いは人の数だけござりまする。政岡殿の思い、深くは存じませぬが受けとらえて頂きました。しかし、過去にとらわれては先に進めぬこともあります。そなたには、光の道がよく似合う。ノアジュニアの光となって、我と共に歩みませぬか？」と共闘を呼びかける。

これに政岡からは「佐藤…いや、ＡＭＡＫＵＳＡ…いや、ＡＭＡＫＵＳＡさん。お前のいう光の道、信じていいんだな？」。ＡＭＡＫＵＳＡは「その問い、愚問ではござらぬか？」と返し共闘が決定的になった。

この日行われたほかの１回戦ではＨＡＹＡＴＡが菊池悠斗に、タダスケがダガに、Ｅｉｔａが大原はじめにそれぞれ勝利。２回戦の対戦カードは「Ｅｉｔａ ＶＳ ＨＡＹＡＴＡ」（１５日、エディオンアリーナ大阪第２競技場）、「タダスケ ＶＳ ＡＭＡＫＵＳＡ」（１６日、大阪・梅田スカイビル ステラホール）に決定した。