浜崎あゆみ、“デカすぎる”自宅クリスマスツリーに息子が大はしゃぎ「無邪気でかわいすぎる」「大きくなっててびっくり」
歌手・浜崎あゆみ（47）が9日、自身のインスタグラムを更新。自宅に飾られたクリスマスツリーとツリーに夢中な息子たちをとらえたプライベートショットを公開し、話題を集めている。
【写真】「無邪気」“デカすぎる”自宅クリスマスツリーと浜崎あゆみの息子たち
「自宅にこれが出現すると猛スケジュールへの合図」と、オーナメントがたくさん付いた大きなクリスマスツリーを披露。浜崎は「1月1日までノンストップです、と思ったら1月はマカオ公演もあるのだ やったれやったれーーー」と鼓舞するようにつづっている。
また写真には、ツリーを見る長男、次男の姿も写っており、「#静かに見上げる兄 #いじり倒す弟」とそれぞれの様子を紹介。「#このたった一枚から伝わる #兄弟の性格の違い」と“母目線”で伝えた。
息子たちとの時間が垣間見れる貴重なプライベートショットに、ファンからは「息子君無邪気でかわいすぎる」「大きくなっててびっくり」「可愛い兄弟」「豪華なツリー」「リビングも凄いんだろうな」「こんなツリーが家にあったらウキウキしちゃう」など、さまざまな反響が寄せられている。
浜崎は2020年1月、公式ファンクラブサイトで「私、昨年末に天使を産みママになりました」と長男の出産を報告。21年5月には「この春、無事に大切な家族がひとり増えて」と次男が誕生したことを伝えている。
